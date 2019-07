Trump chce vyhodit ministra obchodu, neprotlačil do dotazníku spornou otázku

Ross (81) by mohl vládu opustit během letošního léta, uvedla NBC s odvoláním na prezidentovy poradce. Ministr, který je členem Demokratické strany, udržuje s Trumpem styky 25 let a jeho kandidaturu v červnu 2016 podpořil. Rossova nástupce pro vládní funkci Trump zatím nehledá, poznamenala televize.

Sčítání všech osob žijících na území Spojených států, tedy i migrantů a osob bez práva pobytu, se v USA provádí každých deset let a jeho garantem je ministerstvo obchodu.

Data se využívají k rozdělování federálních peněz, vymezení volebních obvodů a k případným úpravám politického zastoupení jednotlivých států v Kongresu USA. Citlivá otázka na státní občanství USA byla naposledy v dotazníku zařazena v roce 1950.

This is key paragraph in the Trump executive order calling for agencies to compile #citizenship data. 👇🏾👇🏾



This whole scheme, Sec’y Wilbur Ross’s lies and advocacy by Kris Kobach, Steve Bannon and Thomas Hofeller & more may, largely, have been about 2020 redistricting. pic.twitter.com/8okLGnlH1G