Rasistické urážky? Trump se kongresmankám nehodlá omluvit, naopak ještě přitvrdil

Trump rozpoutal bouři nevole a kritiky svými poznámkami na twitteru, v nichž tentokrát nevybíravě slovně napadl čtyři kongresmanky s přistěhovaleckými kořeny nebo tmavou barvou kůže. Ve svém příspěvku o nich napsal, že by neměly Američany poučovat o tom, jak vést zemi, když samy pocházejí z naprosto "rozvrácených a zločinem zamořených zemí" a že by se do nich měly vrátit.

Poznámky okamžitě označili za rasistické američtí demokraté. Dnes se s kritikou připojila i premiérka země, která bývá považována za nejbližšího spojence USA. "Názor premiérky je takový, že rétorika, které bylo použito s odkazem na tyto ženy, byla naprosto nepřijatelná," řekl mluvčí Mayové.

Trump sice ve svých poznámkách konkrétní političky nejmenoval, ale je zjevné, že měl na mysli skupinu členek Kongresu, která zahrnuje čtyři ženy, jež vystupují velice kriticky vůči současné administrativě i vůči vedení domovské demokratické strany.

Je mezi nimi Alexandria Ocasiová-Cortezová, rodilá Newyorčanka, jejíž rodina pochází z Portorika, Rashida Tlaibová a Ilhan Omarová, které se loni staly prvními muslimskými ženami ve Sněmovně reprezentantů, a Ayanna Pressleyová. Všechny až na Omarovou, která uprchla jako dítě s rodiči ze Somálska do Spojených států, se narodily v USA.

Trump se omlouvat nehodlá

Podle dnešního Trumpova tweetu by se čtyři kongresmanky měly naopak omluvit jemu. "Kdy se radikálně levicové kongresmanky omluví naší zemi, izraelskému lidu a úřadu prezidenta za nadávky ze svých úst a za příšerné věci, které řekly? Tolik lidí se na ně rozzlobilo za jejich hrozné a nechutné jednání!" napsal dnes prezident.

When will the Radical Left Congresswomen apologize to our Country, the people of Israel and even to the Office of the President, for the foul language they have used, and the terrible things they have said. So many people are angry at them & their horrible & disgusting actions!