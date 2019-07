Chaos v čele Pentagonu: USA mají nového ministra obrany, letos už třetího

Ke konci loňského roku na ministerský post rezignoval Jim Mattis, kterého měl nahradit Patrick Shanahan. Shanahan působil jako úřadující ministr, ale v červnu se rozhodl, že se z rodinných důvodů nebude ucházet o potvrzení své funkce Senátem. Trump proto na Shanahanovo místo úřadujícího ministra jmenoval Espera, kterého Senátu navrhl ke schválení.

Senát podle portálu Military Times nominaci obdržel dnes a Esper při této příležitosti z prozatímní funkce odstoupil a de facto se tak vrátil na předchozí pozici náměstka pro armádu. Vedení ministerstva tak dočasně převzal Spencer, který byl náměstkem pro námořnictvo. Pentagon v prohlášení uvedl, že výše uvedená výměna funkcí byla nezbytná, neboť to vyžaduje zákon.

The fact that there is even a need to clarify that the new Defense Secretary Richard Spencer is not the Nazi Richard Spencer is such a damning indictment of the Trump administration.