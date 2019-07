Zkrouhnutí práva na azyl v USA? Úřad pro uprchlíky OSN je zděšen

"Ohrozí to zranitelné lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu před násilím a pronásledováním," uvedl UNHCR se zřetelem na brutalitu středoamerických gangsterských band a vyjádřil nad novým krokem americké vlády "hluboké znepokojení". V nebezpečí nyní budou podle něj hlavně "zranitelné rodiny".

Opatření americké vlády, které vstoupilo v platnost již dnes, je podle americkým médií namířeno především proti uprchlíkům ze středoamerických států Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru, kteří se snaží proniknout do USA přes Mexiko.

Podle dosud platných pravidel neměli právo na azyl pouze migranti přicházející do USA z takzvaných bezpečných zemí. V Severní Americe má tento status zatím jen Kanada. Nyní nebudou mít právo na azyl ani občané třetích zemí, kteří přijdou do Spojených států přes jižní hranici s Mexikem.

BREAKING: we are deeply concerned about new U.S. asylum restrictions.



Our latest statement on the new rule barring the majority of people crossing the U.S. southern border from asylum https://t.co/C3hZcV4zim