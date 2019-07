Paradox. Ve světě dramaticky roste počet hladovějících i obézních, varuje OSN

Podle zprávy se počet lidí, kteří nemají dostatek potravin, meziročně zvýšil z 811 milionů na 820 milionů za rok 2018. Podobně se zvýšil i počet osob s nadváhou nebo obezitou, problém se nejvíce dotýká dětí ve školním věku a dospělých.

Celosvětově je nejhorší situace ohledně výživy v Africe, v regionu je největší míra hladovějících z celého světa. I přes snahy OSN počet lidí s nedostatkem potravin každý rok pomalu, ale jistě stoupá. Ve východní Africe hladoví přes 30 procent populace, situaci zhoršují politické a ekonomické konflikty, boje a změna klimatu, uvádí zpráva FAO.

Největší počet hladovějících žije v lidnaté Asii, kde se s nedostatkem potravin potýká přes půl miliardy obyvatel, hlad trápí převážně státy na jihovýchodě kontinentu. Asie a Afrika jsou zároveň regiony, kde se žijí tři čtvrtiny všech dětí s nadváhou na světě. Důvodem je podle FAO nezdravá strava.

The number of hungry people worldwide continues to rise steadily according to the latest report on the State of Food Security and Nutrition in the World 2019. @FAO's Cindy Holleman explains the trends and how it’s still possible to achieve #ZeroHunger 🎙️https://t.co/J142TCU0KX pic.twitter.com/zjJLue8mbR