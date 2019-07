Přes milion lidí chce odkrýt tajemství Oblasti 51. Armáda vydala drsné varování

Více než milion lidí se přihlásilo k účasti na facebookové události nazvané „Vezmeme Oblast 51 útokem: Všechny nás zastavit nedokážou". Autoři žertovné stránky vyzývají příznivce, aby se přidali k běhu dle populární japonské animované série Naruto. „Můžeme běžet rychleji než kulky,“ píše v satirickém příspěvku, který láká na událost 20. září. „Pojďme vidět mimozemšťany“.

K události je připevněný příspěvek, který dává jasně najevo, že se jedná o vtip. „Ahoj americká vládo, je to vtip a já vlastně nehodlám s tímto plánem pokračovat. Jen jsem si myslel, že je to vtipné a že mi to dá nějaké palce nahoru na internetu.“

Zájemci se však zdají to brát vážně – stejně jako americká armáda. „[Oblast 51] je otevřeným výcvikovým pásmem pro americké letectvo a my bychom proto chtěli odradit každého od snahy dostat se do oblasti, kde trénujeme americké ozbrojené síly," sdělil mluvčí amerického letectva listu The Washington Post. „Americké letectvo je vždy připraveno chránit Ameriku a její majetek."

Stanice CNN upozorňuje, že Oblast 51 byla oficiálně uznána za základnu amerického letectva v roce 2013, konspirační teorie o tom, že v ní vláda skrývá důkazy o existenci mimozemšťanů, to však nerozptýlilo.

K rozšířenosti těchto spekulací přispívají zjištění, že americká vláda věnovala 22 milionů dolarů na výzkum UFO (neidentifikovaný létající předmět) a že američtí senátoři jsou pravidelně informováni o setkání amerického námořnictva s UFO.

Derrel Sims, bývalý člen CIA, který tvrdí, že byl unesen mimozemšťany, varuje zájemce o událost, že setkání s mimozemšťany může být spíše nepříjemné než příjemné. Podle něho by proto lidé neměli kontakt s mimozemšťany vyhledávat.

Nick Pope, bývalý vyšetřovatel UFO pro ministerstvo obrany, též varuje lidi, aby se této akce neúčastnili. Podle něj je to „recept na katastrofu“. „Takovou akci naprosto odsuzuji. Je to nezodpovědné, nezákonné a potenciálně nebezpečné,“ cituje jej britský deník Metro.

Oblast 51 je obklopena cedulemi, které říkají, že „fotografie jsou zakázány“ a „použití smrtící síly je povoleno.“ I přesto se zdá, že lidé na varování dbát nebudou a pokusí se proniknout do oblasti 51. List New York Times uvádí, že hotel Rachel v Nevadě v blízkosti oblasti obdržel neobvykle vysoký počet rezervací na 20. září.