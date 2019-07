Rasistické tweety lomcují Amerikou. Trump se má vrátit do pekla, dostal facku od Sněmovny

Trump o víkendu doporučil kritičkám své politiky z řad demokratických poslankyň, aby z USA odjely do zemí svého původu, když se jim ve Spojených státech nelíbí. Jeho útoky mířily na černošku Ayannu Pressleyovou, Alexandriu Ocasiovou-Cortezovou s portorickými kořeny, Ilhanu Omarovou, která je původem ze Somálska, a Rashidu Tlaibovou, jež má rodinu v Palestině. Výroky prezidenta vyvolaly bouřlivou kritiku demokratických politiků a liberálních médií.

Trump navzdory kritice na svých výrocích trvá, což potvrdily i jeho navazující pondělní a úterní vzkazy na twitteru. "Nemám v těle ani špetku rasismu!" napsal například. Zopakoval, že čtveřice kongresmanek nenávidí Spojené státy, což prý dokazuje seznam jejich výroků.

So great to see how unified the Republican Party was on today’s vote concerning statements I made about four Democrat Congresswomen. If you really want to see statements, look at the horrible things they said about our Country, Israel, and much more. They are now the top, most...