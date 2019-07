Google se spolčil s čínským režimem? Trump nechá podezření prověřit

"Velký a skvělý chlapík zná tento svět lépe než kdokoli jiný," napsal na twitteru Trump o Thileovi, který je spoluzakladatelem platební služby PayPal. Později prezident novinářům řekl, že pověří několik vládních orgánů, mezi nimi zřejmě i ministerstvo spravedlnosti, aby "se podívaly, co je na tom pravdy". Sám Thiel vyzval k vyšetřování FBI a CIA.

“Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government.” @foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look!