USA se chystají zrušit dohodu o snižování strategických zbraní? Odborník před tím varuje

Nová dohoda START (Strategic Arms Reduction Treaty - Dohoda o snížení počtu strategických zbraní) byla uzavřena v roce 2010 v Praze bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou a bývalým ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem. Dohoda byla založená na straších úmluvách START I a START II, které též se zavazovaly k redukci počtu nukleárních zbraní.

Podle pražské dohody se obě strany, USA a Rusko, zavázaly k snížení počtu strategických nukleárních hlavic na 1550 pro každou zemi. Kromě toho se rozhodly i snížit počet mezikontinentálních balistických střel a strategických bombardérů na maximální počet 700 kusů.

Nová dohoda START by měla skončit v roce 2021. Agentura The Associated Press (AP) uvádí, že ruský prezident Vladimir Putin ještě před setkáním na G20 v Japonsku prohlásil, že plánuje prodloužení Nové dohody START. Dle něj však USA nevykázaly podobnou iniciativu.

Spojené státy tvrdí, že by mělo dojít k uzavření nové smlouvy o snížení počtu strategických zbraní, která by kromě USA a Ruska zahrnovala i Čínu. Ta podepsala několik mezinárodních dohod o zbraních, avšak žádnou, která by limitovala počet jejích nukleárních zbraní. USA si stěžují, že zatímco ona může rozšiřovat svůj nukleární arzenál, ony jsou limitovány dohodou.

AP na základě anonymního, výše postaveného zdroje obeznámeného s jednáním o nové ozbrojovací smlouvě tvrdí, že Rusko vyjádřilo zájem o takovou mnohostrannou dohodu. Podle zdroje však je dialog o ní obtížnější kvůli řadě akcí, kterých se Rusko mělo dopustit, jako je údajné vměšování se do amerických prezidentských voleb, otrava dvojitého agenta Sergeje Skripala nebo zajmutí ukrajinských plavidel.

Podle Daryla Kimballa, ředitele Asociace pro kontrolu zbraní (Arms Control Association), je snaha Američanů o vytvoření nové mnohostranné smlouvy ve skutečnosti krycím manévrem pro její zrušení. Kimball AP řekl, že neexistuje žádná šance, že by nová smlouva s Čínou mohla být vyjednána dříve než Nová dohoda START vyprší v roce 2021.

Na stránkách Asociace Kimball naznačuje, že John Bolton, poradce prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost, usiluje o zrušení Nové dohody START, stejně jako se měl zasadit o zrušení Dohody o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) z roku 1987. Trump v říjnu 2018 uvedl, že USA od smlouvy odstupují, protože ji má Rusko porušovat. Rusko to popírá. Putin v odvetu podepsal 3. července zákon o vystoupení z INF.

Bolton argumentuje, že Nová dohoda START nebere v úvahu taktické nukleární zbraně, jakožto i nové strategické zbraně vyvíjené Čínou a Ruskem, jako jsou např. hypersonické rakety. Podle Kimballa a dalších kritiků se však jedná jen o výmluvu, aby Bolton, považovaný za „jestřába“, tj. příznivce vojenských řešení mezinárodních problémů, mohl prosadit další, nebezpečné závody ve zbrojení.

Kimball poukazuje na iniciativy členů americké Sněmovny reprezentantů a amerického Senátu, které mají za cíl rozšířit Novou dohodu START či omezit financování nukleárních zbraní porušujících limity dané dohodou do té doby, dokud Rusko bude též dodržovat tyto limity nebo dokud se neobjeví nová lepší smlouva zahrnující i další státy.