Trumpův politický program: Jděte pryč!

Už v kampani před minulým zvolením volal Jděte domů, když Mexičany označoval za násilníky a vrahy. Skrývaly se za tím jeho plány postavit na hranici zeď, zakázat lidem přicestovat do USA a ukončit ochranu přistěhovalců, kteří byli do USA přivezeni jako děti. A skrývalo to i jeho zastřenou otázku proč by USA měly přijímat tolik lidí ze "špinavých děr světa".

Teď je v pozadí snaha administrativy ukončit ochranu uprchlíků na jižní hranici a změnit obraz USA coby bezpečného přístavu uprchlíků.

Trumpovy činy a jeho někdy rasistické komentáře sice vyvolaly hněv, ale nezabránily mu v roce 2016 zvítězit a povzbudily některé z jeho stoupenců. S blížícími se novými volbami Trump přihazuje. V sobotu tweetem doporučil čtyřem zákonodárkyním, z nichž tři se narodily v USA a jedna v Somálsku, aby odešly, odkud přišly a pomohly řešit problémy ve svých zločinem zamořených zemích. Jejich pomoci je prý velmi zapotřebí a s odchodem nelze otálet.

Trumpova politika je často stejně přímočará jako jeho slova. Zákaz cest, který vyhlásil krátce po nástupu do funkce, byl zformulován jako snaha vyloučit možnost příjezdu islámských radikálů do USA. V upravené podobě pak zákaz podpořil soud. Administrativa se pokusila také prosadit odmítnutí lidí, kteří do USA přijdou mimo oficiální vstupy, Trump několikrát pohrozil uzávěrou celé jižní hranice. Přistoupil k ukončení příjmu uprchlíků z válkou postižených zemí, drasticky omezil počet přijímaných běženců.

V pondělí pak přišlo oznámení, které přesahuje předchozí azylová omezení - zakazuje vstup všem, kdo požádají na jižní hranici o azyl a předtím prošli jinou zemí. Pokud tento požadavek odolá u soudů, postihne desítky tisíc rodin středoamerických uprchlíků, kteří míří do USA z jihu. Mnozí utíkají před násilím a krajní chudobou.

Trump zápasí o zvládnutí rostoucí krize na hranici, jíž proudí měsíčně desítky tisíc lidí, většinou po celých rodinách. Výsledkem jsou přeplněná pohraniční zařízení a průtahy v rámci celého imigračního systému. Uprchlíci tráví týdny nacpáni do páchnoucích a špinavých center postavených původně pro krátkodobý pobyt. Týdny tam tráví i děti, které mají ale být umístěny do vládních středisek, jež zajistí školu, zdravotní péči a hračky. Šíří se nemoci, děti umírají.

Příkoří zažívají i lidé sloužící na hranici. Vyšetřováno je 62 současných a osm bývalých zaměstnanců za výroky zveřejněné na facebooku. Zesměšňují uprchlíky i zákonodárce a mezi terči je i členka Sněmovny Alexandria Ocasiová-Cortezová, což je jedna ze čtveřice, na niž se nyní zaměřil Trump.

Republikáni obviňovali demokraty z průtahů řešení krize vytvářející se na hranici, Trump se upnul na svou pohraniční zeď a na rekordní dobu kvůli tomu ochromil chod vládních institucí, než ustoupil a prohlásil, že peníze našel jinde. I když mluví o humanitární krizi, stále své záměry hodlá prosadit prostřednictvím tvrzení o zločinnosti mezi uprchlíky. "Demokraté žertují (doopravdy tomu nevěří), když říkají, že je možné zastavit Zločin, Drogy, Obchodování s lidmi a Karavany bez pomoci zdi nebo ocelového plotu. Přestaňte si hrát a zajistěte Americe bezpečnost, jakou potřebuje," tweetoval v lednu. V debatě o karavanách migrantů tvrdil, že mezi těmito lidmi je mnoho zločinců.

Když obhajoval své nedávné tweety na adresu čtyř poslankyň, tvrdil, že v krvi nemá špetku rasismu. Když zdlouhavě hovořil v úterý k novinářům, sotva se zmínil o azylu a neohlásil žádnou zásadní změnu politiky. Zaměřil se na imigraci, mluvil o tom, jak Mexiko přitvrdilo ve snaze zabránit lidem dostat se k americké hranici, a rozplýval se nad přísností mexických zákonů. "Tyto zákony říkají, že je možné člověku říci 'Je mi líto, nemůžete dál. Jděte pryč'," tvrdil Trump.