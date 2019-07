Narkobaron Guzmán "Prcek" dostal v USA doživotí. Chce se odvolat, prý ho mučili

Newyorský soudce Brian Cogan k doživotnímu trestu uložil Guzmánovi ještě dalších 30 let vězení. V jednom z největších drogových procesů v historii USA byl shledán vinným ve všech deseti bodech obžaloby, mimo jiné z pašování kokainu, heroinu či marihuany v řádech tun nebo z plánování několika vražd.

Podle americké prokuratury Guzmán stál za rozsáhlou kriminální sítí, která mezi roky 1989 a 2014 přepravila z Kolumbie do USA a do Kanady na 200 tun drog v hodnotě asi 14 miliard dolarů. Magazín Forbes ho kdysi zařadil na seznam nejbohatších lidí světa. Guzmánovu do značné míry legendární pověst přiživily dva dramatické útěky z mexických žalářů a také jeho image Robina Hooda, kterou si pěstoval mezi chudým obyvatelstvem mexického státu Sinaloa.

