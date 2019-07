Trumpa se zastal senátor Kennedy: Demokratické kongresmanky jsou jezdkyně apokalypsy

Trump v neděli kongresmanky vyzval, aby se vrátily do země svého původu, když se jim ve Spojených státech nelíbí. Jména žen nezmínil, ale z kontextu vyplynulo, že výpad byl namířen na černošku Ayannu Pressleyovou, Alexandriu Ocasiovou-Cortezovou s portorickými kořeny, Ilhanu Omarovou, která je původem ze Somálska, a Rashidu Tlaibovou, jež má rodinu v Palestině.

Prezidentovy výroky vyvolaly bouřlivou kritiku demokratických politiků a liberálních médií. Čtveřice na pondělní tiskové konferenci označila útoky za Trumpovu snahu odvést pozornost od skutečných problémů a od nepořádku v administrativě. Komentátoři ve výpadech vidí součást předvolební kampaně, která má poškodit celou Demokratickou stranu, nikoli jen skupinku žen. V úterý pak Sněmovna reprezentantů odhlasovala rezoluci, která Trumpovy výroky označuje za rasistické.

"Nemyslím si, že prezident Trump je rasista. Nemyslím si, že jeho původní tweet byl rasistický. Podle mě to byl špatný výběr slov, proto to dovysvětlil," řekl Kennedy o Trumpově doporučení, aby se čtveřice vrátila do zemí původu.

Senátor zároveň řekl, že si není jistý, zda by se prezident měl zapojovat do takových slovních přestřelek. "Když se hádáte s bláznem, tak to jen ukazuje, že jste blázni oba. Ale prezident se tak rozhodl," poznamenal.

Zmíněné čtveřici kongresmanek se v médiích přezdívá četa, protože často vystupuje společně i proti postojům vedení Demokratické strany. Toto označení zákonodárek použil nejen Trump, ale i Kennedy, podle kterého tato četa táhne demokraty doleva. "Ničí Demokratickou stranu. Ohromuje mne, že tolik prezidentských kandidátů se může přerazit, aby souhlasilo s těmi čtyřmi jezdkyněmi z apokalypsy. Mám právo říci, že jsou šílené," citoval Trump Kennedyho.

"V Americe platí, že pokud ji nenávidíte, můžete se svobodně rozhodnout a odejít. Jednoduše jde o to, že ty čtyři členky Kongresu si myslí, že Amerika je od základů zkažená a že je teď ještě zkaženější, že jsme všichni rasisti a zrůdy. Mají na svůj názor právo, ale já také. Myslím si, že jsou to levicové podivínky," řekl Kennedy. Senátor skupinu kongresmanek označil za přesně ty pomatence, kvůli kterým se musí zbytečně psát na šampon návod k použití. "Měli bychom je ignorovat," dodal.

zdroj: YouTube

Trump Kennedyho slova citoval v sérii tweetů, kterou doplnil o kritiku práce demokratů v Kongresu. "Nedotáhli do konce nic, ani v otázce drog, imigrace, infrastruktury, nic!" napsal Trump. Američané jsou podle něj unaveni věčnou honbou na čarodějnice a chtějí vidět výsledky.

Senátor Kennedy není příbuzný známého politického klanu Kennedyů, který má kořeny ve státě Massachusetts. Do roku 2007, kdy přešel k republikánům, byl členem Demokratické strany. Za demokraty byl zvolen do funkce ministra financí státu Louisiana a poté, už jako republikán, tento post dvakrát obhájil. Do Senátu USA byl zvolen v roce 2016.