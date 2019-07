Ve Venezuele věznili mladou klarinetistku, odvážila se kritizovat Madura

Otec klarinetistky Karen Palaciosové, stejně jako někteří další odpůrci režimu, rozhovory odmítají s tím, že Maduro jen hraje o čas a snaží se mimo jiné odpoutat pozornost od nedávné zprávy vysoké komisařky OSN pro lidská práva o porušování lidských práv ve Venezuele i od smrti kapitána Rafaela Acosty, který zemřel koncem června ve vězení na následky mučení.

Acostův případ podle ochránců lidských práv není ojedinělý. Madurův režim, který represemi už několik let potlačuje každé hnutí odporu, v posledních měsících pozatýkal i řadu důstojníků, kteří se chtěli přidat na stranu opozičního lídra Juana Guaidóa. Ten v lednu jako předseda parlamentu složil slib jako prozatímní prezident poté, co zákonodárný sbor neuznal nový Madurův prezidentský mandát vzešlý z nesvobodných voleb.

Zástupci Madurovy vlády a Guaidóa zahájili v květnu v Oslu předběžná jednání o řešení politické krize v zemi, kterou trápí i krize humanitární. Tento měsíc se jednání přesunula na Barbados. Obsah rozhovorů není veřejně znám. Podle zdrojů opozičního deníku El Nacional se jedná i o tom, že by Maduro souhlasil s prezidentskými volbami v roce 2020, včetně obnovy ústřední volební komise. Výměnou za to by měl Guaidó přesvědčit své mezinárodní spojence, jimiž je téměř 60 zemí světa, včetně USA, aby zrušili sankce vůči představitelům Madurova režimu.

Podle deníku El Nacional se na Barbadosu hovoří i o možnosti, že by v prezidentských volbách nekandidoval ani Maduro, ani muž číslo dvě jeho režimu Diosdado Cabello. Kandidátem Madurovy socialistické strany by mohl být guvernér státu Miranda a bývalý ministr školství Héctor Rodríguez (37), který se účastní jednání na Barbadosu.

Today at @EsperDoD’s hearing, I discussed my concerns regarding the crisis in #Venezuela & how we can better prepare and continue to put pressure on @NicolasMaduro’s regime.



We can't let this evil regime continue its genocide.📺👇 pic.twitter.com/9ekWKIhGXx