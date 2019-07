Americký senátor má spadeno na ruskou aplikaci. Prý je hrozbou, FBI má zakročit

Podle ruských médií je FaceApp dílem firmy Wireless Lab sídlící v Petrohradě. Aplikace pro chytré telefony umožňuje měnit selfie uživatelů a stala se populární hlavně proto, že díky speciálnímu filtru tvář zobrazených osob virtuálně zestárne. Na úskalí spojená s užíváním aplikace, a na její ruský původ, už upozornilo vedení Demokratické strany prezidentské kandidáty, kteří se příští rok ve volbách hlavy státu chtějí postavit republikánu Donaldu Trumpovi.

