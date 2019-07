Trumpovi ministři pohrdají Kongresem? Čelí obvinění, Bílý dům se demokratům vysmál

Rozhodnutí sněmovny pohnat ministry k odpovědnosti je ryze symbolické, protože výkonem tohoto kroku má být pověřeno ministerstvo spravedlnosti, které Barr řídí. Spíše politický krok považují americká média za další projev dlouhodobého boje opozičních demokratů s Trumpem, v němž využívají parlamentních a soudních procedur i tlaku liberálních a levicových médií.

Důvodem konfliktu je sporný dotaz na státní občanství, který chtěl Trumpův kabinet zařadit do sčítacích formulářů. Nejvyšší soud vládní záměr zablokoval a Trump se nakonec snahy zahrnout do dotazníků otázku o státním občanství vzdal. Zakázal zároveň Barrovi a Rossovi, aby o metodice sčítání obyvatel se sněmovním výborem pro dohled a reformu jednali.

Vláda má ústavní povinnost provést sčítání všech osob žijících na území Spojených států, tedy i migrantů a osob bez práva pobytu, každých deset let. Citlivou otázku o občanství, zařazenou do dotazníků naposledy v roce 1950, mnozí v USA vnímají jako zásah do osobních práv, stejně jako dotazy na rasu nebo národnost. Sněmovní výbor chtěl s Barrem a Rossem vládní záměr projednat, ale Trump svým dekretem ministrům účast na slyšení zakázal.

Mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová ve středu označila sněmovní obvinění za "další směšný a nelegální pokus diskreditovat prezidenta a jeho vládu". Ministerstvo spravedlnosti podle ní už Sněmovně reprezentantů dodalo tisíce dokumentů vztahujících se ke sčítání, dostatečná objasnění prý poskytla i řada odpovědných ministerských úředníků.