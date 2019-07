USA se vrací do střední Evropy, prohlásil Pompeův náměstek

Prezident USA Donald Trump se také v minulých měsících setkal s premiéry nebo prezidenty všech zemí visegrádské skupiny. Českého premiéra Andreje Babiše přijal v Bílém domě v březnu.

Deputy Foreign Minister @AlesChmelar speaking at @AtlanticCouncil: “We have to take special care of the Transatlantic relationship” pic.twitter.com/L0lz0tvx84