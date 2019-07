Stát Tennessee je zamořen drogami, doputovali až k aligátorům

"Kachny, husy a další vodní ptactvo často navštěvují vodní plochy v areálu naší čističky a nám běhá mráz po zádech, když si představíme, co by mohl některý z ptáků ovlivněný metamfetaminem napáchat," uvedlo na facebooku policejní oddělení.

Úřady v městečku Loretto na jihu státu Tennessee doporučení zveřejnily po několika domovních prohlídkách, během kterých se podezřelí lidé snažili zbavit nelegálních látek právě spláchnutím do kanalizace. Podle policie by se drogy jako je metamfetamin, v USA přezdívaný meth, mohly dostat až do řeky Tennessee a odtud do dalších států, kde bažiny a povodí obývají aligátoři.

A Tennessee police department is warning residents to stop flushing drugs down their toilet and sinks out of fear they could create "meth gators." https://t.co/fPpBNWUlyw