Americký finančník Epstein zůstane až do soudu ve vazbě

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Americký finančník Jeffrey Epstein zůstane ve vazbě až do začátku procesu, ve kterém je obžalován ze zneužívání nezletilých dívek. Epstein, který se přátelil mimo jiné s někdejším demokratickým prezidentem Billem Clintonem či současnou republikánskou hlavou státu Donaldem Trumpem, žádal o propuštění na kauci do domácího vězení, soud to dnes ale zamítl, napsala agentura Reuters.