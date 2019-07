Amerika na nohou: Muslimská kongresmanka si vzala svého bratra?

„Hodně se mluví o tom, že byla vdaná za svého bratra. Já o tom nic nevím. Slyšel jsem, že byla provdána za svého bratra,“ řekl Trump stanici Fox News. „Nevím, ale jsem si jistý, že se na to někdo podívá,“ dodal.

Fámy o tom, že Omarová je vdaná za dva muže, přičemž jeden z nich, Ahmed Nur Said Elmi, měl být její bratr, se začaly objevovat na sociálních sítích, když kandidovala do minnesotské Sněmovny reprezentantů v roce 2016. Omarová je označila za „odporné lži“ a předložila svou rodinnou historii, aby dokázala, že se nezakládají na pravdě, uvádí list New York Times.

Dle ní v roce 2009 Omarová uzavřela legální sňatek s zmiňovaným Elmim, který je britským občanem. V roce 2011 spolu rozvázali sňatek dle islámských náboženských pravidel a Elmi se vrátil do Británie. V roce 2018 se s ním rozvedla i legální cestou a měsíc poté si vzala Ahmeda Hirsiho, s kterým na čas žila ještě před jejím sňatkem s Elmim.

Minulý měsíc zjistila Minnesotská finanční rada pro politické kampaně, že Omarová podala v roce 2014 a 2015 společné daňové přiznání s Hirsim, zatímco byla ještě legálně vdaná za Elmiho. Omarová souhlasila s tím, že uhradí veškeré náklady, které vznikly v důsledku těchto změn.

Omarová přišla do USA ve 12 letech jako uprchlice ze Somálska, kde zuřila občanská válka. V roce 2017 byla zvolena do Sněmovny reprezentantů jako první Američanka původem z Afriky, první Somálská Američanka a pevní nebílá žena zvolená z Minnesoty. Též byla se svou kolegyní Rashidou Tlaibovou (její rodina je z Palestiny) jako první muslimka zvolena kdy do Kongresu.

Právě s Tlaibovou a dalšími dvěma ženami z řad minorit, černoškou Ayannou Pressleyovou a Alexandriou Ocasiovou-Cortezovou (její rodina pochází z Portorika) se stala terčem ostrého Trumpova útoku. Osočil je, že nemají „zlomyslně“ říkat Američanům, „nejlepšímu a nejmocnějšímu národu na světě“, jak by si měl vládnout, když pochází ze zemí, „jejichž vlády jsou naprosto a zcela katastrofální, ty nejhorší, nezkorumpovanější a nejneschopnější na světě“.

„Proč se nevrátí zpátky a nepomůžou napravit ta rozvrácená a zločinem zamořená místa, odkud přišly?," napsal Trump., který ač zmíněnou čtveřici nejmenoval, bylo jasné, že míní právě je. Čtveřice žen patří mezi jeho největší kritiky.

Trump odmítá, že by jednal rasisticky a naopak požaduje, aby „radikálně levicové kongresmanky“ omluvily jemu, americkým občanů a izraelskému lidu. Americký prezident Omarovou opakovaně osočil z antisemitismu za její výrok, že za americkou proizraelskou politikou stojí americké peníze. Omarová za to byla zkritizována i z řad Demokratů, za výroky se později omluvila.

Americký prezident se svými útoky vůči čtveřici žen neustává. Na předvolebním mítinku v Greenville v Severní Karolíně je obvinil z toho, že „nenávidí naši zemi" a doporučil jim, aby odešly ze USA. Ve chvíli, kdy hovořil o Omarové, začal dav Trumpových podporovatelů skandovat: „Pošlete ji zpět".

Podle agentury Reuters se Trump snaží prezentovat čtveřici kongresmanek jako levicové radikály a zároveň skutečnou tvář Demokratické strany, čímž hodlá získávat nerozhodnuté středové voliče.

Není to poprvé, kdy Trump prostřednictvím neprokázaných pomluv vykresloval své politické protivníky jako nepravé Američany. O jeho předchůdci v úřadu, Baracku Obamovi, šířil spekulace, že ve skutečnosti není pravým americkým občanem, protože se narodil v Keni a jeho rodný list, podle něhož se americký prezident narodil na Havaji, je podvrh. Později však svá slova stáhl a obvinil svou protivnici o úřad, Hilary Clintonovou, že s těmito spekulacemi začala ona.