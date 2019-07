Středověké praktiky ve sněmovně USA: Kaplan vyháněl temné duchy

"S Kongresem to už musí být špatné, když kaplanova modlitba ve sněmovně zní jako vyhánění duchů," uvedla svou informaci americká televize. Jezuita Conroy hovořil o "obtížném týdnu plném hádek, do něhož zasáhly temné síly". V "nejsvětějším jméně Pána" pak zlé duchy vyhnal z prostor rozhádané Sněmovny reprezentantů.

House Chaplain Pat Conroy’s opening prayer: "This has been a difficult and contentious week in which darker spirits seem to have been at play in the people's house. In Your most holy name, I now cast out all spirits of darkness from this chamber, spirits not from You." pic.twitter.com/DleRYUtLWV