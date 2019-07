Konec "díry pro chlapa". Město Berkeley zakáže genderově nevyvážené termíny

Zásah radních znamená, že na úřadě již nebude pracovat těhotná žena, ale těhotný zaměstnanec. Studenti Kalifornské univerzity v Bercley nově nebudou členy studentských bratrstev a sesterstev, ale řeckých spolků. Tento název vychází z toho, že univerzitní bratrstva a sesterstva pro své pojmenování používají písmena řecké alfabety.

Zapovězeny jsou složeniny, jejichž součástí je anglické slovo man (muž, ale obecně i člověk). Údržbáři při vstupu do podzemí nebudou prolézat průlezy a kanálovými víky označované v angličtině jako manhole (doslova díra pro chlapa či člověka), ale maintenance hole (údržbářský otvor).

It makes sense. These are the kind of holes you find in #Berkeley pic.twitter.com/kfA6lml6yA