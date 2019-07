50 let od přistání na Měsíci: Trump nezapomněl, v Bílém domě přijal astronauty

"Zítra (v sobotu) je hodně velký den. Bude to 50 let poté, co jsme umístili krásnou americkou vlajku na Měsíci," řekl Trump na setkání v Oválné pracovně Bílého domu s odkazem na to, že v sobotu to bude přesně 50 let, co lunární modul Eagle s Armstrongem a Aldrinem dosedl na měsíční povrch v oblasti Moře klidu.

Jako první vystoupil na povrch Armstrong a Aldrin ho následoval. Collins přistání na měsíčním povrchu zajišťoval z velitelského modulu na oběžné dráze kolem Měsíce.

O dnešním setkání s prezidentem informoval na twitteru také Aldrin. "Mluvili jsme o americké budoucnosti ve vesmíru, o možnostech, jak naplňovat vesmírné výzvy a o nutnosti pokračovat v průzkumech i za horizontem," napsal Aldrin. Dodal, že si přeje, aby Amerika zůstala ve vesmíru vůdčí mocností.

Oslavy půlstoletí od letu na Měsíc v Americe začaly v úterý, kdy to bylo 50 let od startu rakety Saturn V s lodí Apollo 11, a skončí příští týden ve středu, kdy Armstrong, Aldrin a Collins v návratovém modulu přistáli v Tichém oceánu. Nejvíce akcí je připraveno na sobotu na výročí přistání na Měsíci, americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ve spolupráce s muzei, knihovnami, školami a dalšími institucemi ale zorganizoval akce připomínající každý den letu.