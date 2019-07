Je Trump rasista? Objevily se nové informace

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Americký prezident Donad Trump je dlouhodobě obviňován z rasismu. Olej do ohně nyní přilil útoky na čtveřici kongresmanek z řad minorit. List the New York poukázal na to, že Trump se nevyhýbal kontroverzním rasovým záležitost už dříve v minulosti. Chtěl např. udělat speciální sezónu jeho televizní show The Apprentice (Učeň), ve které by vystupoval jen výhradně černý a výhradně bílý tým, ukazuje znovuobjevená rádiová nahrávka kolující po sociálních sítích.