Sesuv skály uvěznil lososy v kanadské řece, ochranáři je přepraví letecky

Migrační trasu lososů v odlehlé oblasti kanadské province Britská Kolumbie zkomplikoval sesuv skály, který řeku Fraser přehradil. Pokud by se lososi nedostali proti proudu do míst, kde se třou, trvale by to podle ochranářů i místních indiánských obyvatel ohrozilo budoucnost celé tamní rybí populace.

Do záchranné operace se vložila i kanadská vláda, neboť pomoc koordinuje ministerstvo rybolovu a pobřežní stráž. Ochranáři u kritického úseku budují nádrže, kde budou ryby shromažďovány a označovány, aby je bylo možné v jejich migrační trase sledovat.

