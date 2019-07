Mexiko prý výrazně snížilo migraci do USA

O plánu, který by znamenal, že většina uprchlíků by musela o azyl žádat už v Mexiku, se ani nehovořilo, řekl dnes Ebrard. Mexiko totiž podle něj dokázalo migraci snížit na základě červnové dohody s USA, a to o 36,2 procenta. Za dalších 45 dnů se mají Ebrard a Pompeo znovu sejít ve Washingtonu, aby plán migrační kontroly opět vyhodnotili.

Americký prezident Donald Trump nedávno Mexičanům pohrozil, že pokud migraci nezastaví, začne zavádět cla na dovoz mexického zboží do USA. Obě země v červnu uzavřely dohodu, která dala Mexiku 45 dní na snížení počtu přistěhovalců do USA.

Červnová migrační dohoda Washingtonu s Mexikem dále předpokládá, že žadatelé o azyl budou z USA vraceni do mexických měst Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali i dalších, aby zde vyčkali na výsledek azylové procedury v USA.

Washington se na druhé straně zavázal pracovat na rychlejším vyřizování žádostí o azyl. Obě země se navíc zavázaly posílit spolupráci bezpečnostních složek při ochraně společné hranice, včetně sdílení informací.

Také mexický prezident Andrés Manuel López Obrador dnes podle agentury Reuters konstatoval, že Mexiku se daří migraci snižovat a že země z jednání s USA vyšla s pozitivním hodnocením.

Pompeo už v neděli při návštěvě Mexika uznal, že tamní úřady dosáhly "významného pokroku" při snižování počtu přistěhovalců do USA.