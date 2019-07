Svržení Trumpa? Demokraté se pouští do riskantní eskapády

Část demokratů nespokojených s prezidentem usiluje i jeho sesazení dlouhodobě, novým impulzem k tomu pak byly Trumpovy nedávné výpady na čtveřici demokratických kongresmanek s přistěhovaleckými kořeny.

Trump těmto ženám, které jsou vůči němu velmi kritické, řekl, že pokud se jim v zemi nelíbí, mohou se vrátit. Tři ze čtyř kongresmanek, kterým výzvu adresoval, se ale narodily již ve Spojených státech. Demokraté prezidentova slova označili za rasistická, což následně sněmovna podpořila přijatou rezolucí.

Pokus o Trumpovo odvolání ústavní žalobou označila televize CNN za riskantní podnik pro demokraty, neboť strana není v této otázce jednotná. A ač mají demokraté ve 435členné sněmovně většinu v podobě 235 mandátů, příslušný návrh by zcela jistě narazil v Senátu, kterou ovládají republikáni.

Can I just say: After the monstrosity of a presidency we've seen the past two years, it's mind-boggling that we actually have to argue with some DEMOCRATS that #impeachment is necessary.



What planet is this?