Bankrot vlády USA odvrácen. Trump a opoziční demokraté uzavřeli dohodu

"S radostí oznamuji, že se nám... podařilo uzavřít dohodu o dvouletém rozpočtu a dluhovém stropu," uvedl prezident Trump na twitteru. "Byl to skutečný kompromis," dodal. Podrobnosti o podobě dohody Trump nesdělil.

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills....