NASA truchlí. Zemřel letový ředitel Christopher Kraft, pomohl dostat lidi na Měsíc

Spojené státy přišly úmrtím Krafta, který vytvořil koncept řízení kosmických letů, o "národní poklad", uvedla v prohlášení NASA. "Chris byl jedním z nejdůležitějších členů týmu, který pomohl našemu národu dostat lidi do vesmíru a na Měsíc," uvedl šéf NASA Jim Bridenstine.

Today, we remember the life and legacy of Chris Kraft who joined our Space Task Group in 1958 as our first flight director with responsibilities that immersed him in mission procedures and challenging operational issues. More on his contributions: https://t.co/e6M01Hpcmk pic.twitter.com/2CNBGqd26Q