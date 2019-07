Použije Trump jaderné bomby na Afghánistán? Vymažu ho během 10 dní, chvástá se

„Byli jsme tam 19 let a jednali jsme jako policisté, ne vojáci,“ uvedl americký prezident. Dopustil se nicméně jedné nepřesnosti, americká invaze do Afghánistánu se uskutečnila v roce 2001, je to tedy 18 let. Afghánistán je díky tomu označován za nejdelší americkou válku.

„Jsme jako policisté. Nevedeme válku. Pokud bychom chtěli vést válku v Afghánistánu a zvítězit, já bych zvítězil během týdne,“ bil se Trump v prsa. „Já jen nechci zabít 10 milionů lidí,“ vysvětlil, proč tak už neučinil.

„Mám (takové) plány pro Afghánistán, že kdybych chtěl vyhrát tu válku, Afghánistán by byl smeten z povrchu země, by byl pryč, doslova by skončil za 10 dní,“ uvedl Trump.

Podle serveru Vox by těmito plány mohlo být znovupoužití „matky všech bomb“, kterou Trump nechal v dubnu 2017 svrhnout na Afghánistán a kterou zabil 36 bojovníků IS. Trump nicméně v minulosti uvedl, že by ji nechtěl znovu použít.

Trump by mohl též přistoupit k kobercovému bombardování Afghánistánu, ale i to by těžko zabilo 10 milionů lidí během 10 dní. Podle Vox tak zbývá děsivá možnost, že Trump přemýšlel o použití jaderných bomb.

Nicméně, Vox podotýká, že úplně nejpravděpodobnější možností je, že Trump „byl jen sám sebou“ a jak je jeho zvykem, schválně přehnal veškerá čísla i své schopnosti vyřešit více jak dekádu trvající válku, na které si vylámali zuby i jeho předchůdci.

Trump na začátku tohoto měsíce v rozhovoru pro stanici Fox News řekl, že by rád z Afghánistánu odešel. I poté by v něm chtěl ponechat „silné zastoupení“ amerických tajných služeb, z toho důvodu, že země má sloužit jako „laboratoř teroristům“. Trump Afghánistán přímo nazval „Harvardem teroristů“

USA se nyní pokouší vleklou válku prostřednictvím mírových, diplomatických rozhovorů s islamistickým hnutím Tábibán, které ovládá skoro stejný počet území jako mezinárodní koalicí podporovaná kábulská vláda a o zbytek území s ní soupeří. Podle některých odhadů má tak Tálibán vliv na 70% afghánské území.