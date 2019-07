Portoriko se bouří. Stovky tisíc lidí žádají hlavu guvernéra, do krize se vložil Trump

"Vedení Portorika je hrubě nekompetentní," řekl Trump v pondělí novinářům. "Vedení je zkorumpované," dodal s tím, že Rosselló je strašný guvernér.

Protesty v zemi po deseti dnech vyvrcholily v pondělí, kdy metropoli ostrova zaplavily stovky tisíc demonstrantů. Organizátoři očekávali, že k ohlášené demonstraci a generální stávce se připojí až milion lidí, což je více než čtvrtina obyvatel. Přesné počty účastníků pondělní demonstrace zveřejněny nebyly, média nicméně hovoří o stovkách tisíc a místní pak podle CNN o největším protivládním protestu v historii země.

Rosselló se v neděli pokusil napětí uvolnit tím, že oznámil, že se v nadcházejícím roce nebude ucházet o znovuzvolení. Podle sanjuanské starostky Carmen Yulínové tím ale jen přilil olej do ohně, neboť lidé požadují jeho okamžitou rezignaci. Tu ale guvernér odmítá.

