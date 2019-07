Masivní razie proti migrantům? Trumpův plán ztroskotal, došlo ke kurióznímu případu

Rozsáhlé zatýkání se mělo odehrávat v desítce velkých amerických měst včetně Los Angeles, San Franciska, New Yorku, Chicaga či Houstonu. Prošetřováno ale bylo zatím kolem 2000 lidí, část z nich byla obviněna z běžných kriminálních činů. Trump minulý týden prohlásil, že "i když operace nebyla pro veřejnost příliš viditelná, byla velmi úspěšná".

Razie má být zaměřena na středoamerické rodiny, které už obdržely deportační výměr, ale nepodřídily se mu. Šéf ICE Matthew Albence novinářům řekl, že počet zadržených migrantů byl nižší, než při předešlých zátazích. Důvodem byl podle něj zájem médií, která o připravované akci informovala předem.

Média ve státě Tennessee informovala o kuriózním případu přistěhovalce, kterého svým vozem zablokovali agenti ICE, když v autě opouštěl garáž u svého domu. Žádosti, aby vystoupil z vozu, muž neuposlechl a spolu se svým dvanáctiletým synem seděl ve voze čtyři hodiny.

ICE arrests 42 in San Francisco area during 4-day operation targeting criminal aliens and immigration fugitives. WATCH: pic.twitter.com/WTxz9bWZa9