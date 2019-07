"USA nebudou světovým sirotčincem." Sněmovna odmítla ochranný status pro Venezuelany

Pro dočasný ochranný status (TPS) pro Venezuelany hlasovalo 268 členů sněmovny a 154 bylo proti. Pro schválení byla nutná dvoutřetinová většina, tedy 290 hlasů. Návrh předložili v únoru demokrat Darren Soto a republikán Mario Díaz-Balart, oba zvolení za Floridu, kde žije nejvíce venezuelských emigrantů. Celkem je nyní v USA podle odhadu kongresového výboru asi 200.000 Venezuelanů, kteří by TPS mohli získat.

"Spojené státy už dál nemohou být světovým sirotčincem pro děti i dospělé," uvedl jeden z odpůrců návrhu republikán Mo Brooks. Zvláštní americký zmocněnec pro Venezuelu Elliott Abrams nevěří, že návrh někdy projde. Důvodem jsou podle něj rozhodnutí soudů z nedávné doby ohledně tohoto statusu pro jiné země.

BREAKING: FAIR firmly opposes the Venezuela TPS Act (H.R. 549) and we urge all Members of Congress to vote NO later today. https://t.co/QDzp4kG8dr pic.twitter.com/UpACGmz4jP