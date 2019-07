Mutanti mezi námi? Studenti se při pitvě mrtvé ženy nestačili divit

Rose Marie Bentleyová trpěla zdravotní anomálií známou pod latinským názvem situs inversus. Jedná se o stav, kdy fyziologicky pravostranné orgány (plíce s třemi laloky, játra) jsou vlevo a naopak levostranné (srdce, slezina) vpravo. Bentleyová však měla i levokardiu, tj. měla srdce na správném místě.

Nicméně, ačkoliv její srdce bylo na správném místě, ve všechno v něm bylo tak, jako je to běžné. U běžného člověka velká, ale krátká žíla zvaná vena cava superior odvádí odkysličenou krev z horní poloviny těla do pravé síně srdeční. U Bentleyové však tato žíla byla levé straně a místo toho, aby končila přímo v srdci, jak je obvyklé, táhla se přes její bránici, podél hrudních obratlů a kolem aortálního oblouku, aby nakonec okysličenou krev vyprázdnila do pravé strany srdce.

Nebyla to jediná neobvyklá věc. Její pravá srdeční síň byla dvakrát tak větší než je tomu u normálního člověka, zatímco její pravá plíce měla pouze dva laloky namísto standardních tří. Její játra byla nalevo, zatímco žaludek, který bývá normálně nalevo, byl vpravo. Slezina, která je normálně napravo, byla zase vlevo.

Podle docenta Camerona Walkera, který vyučuje na univerzitě Základy klinické anatomie, je šance na nalezení podobné osoby „jedna ku 50 miliónům.“ Walker poukazuje, že samotná mutace je velmi vzácná – objevuje se pouze u jednoho z 1 z 22 000 dětí. Většinou se vyskytne velmi brzy, v 35 či 45 dnech těhotenství. Nikdo neví proč.

Děti trpí často srdečními vadami. Proto se jich vysokého věku dožije jen málo – pouze 5% až 13% po věku 5 let. Doposud nejstarším známým člověkem s touto anomálií byl 73letý muž.

Bentleyová, matka pěti dětí, žádné srdeční vady ani jakákoliv jiná vážná onemocnění neměla, kromě chronického pálení žáhy, tvrdí její potomci. Podle Walkera je to právě toto důvod, proč se dožila vysokého věku.

Lékaři, když jí odstraňovali appendix, si všimli, že něco bylo v nepořádku, příliš to ale nekomentovali. To platilo i u jejích dalších operacích.

Bentleyová se po vzoru svého manžela rozhodla darovat své tělo po smrti univerzitě pro mediky. Ti díky tomu objevili její neobvyklou anatomii.