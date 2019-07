"Prezident nebyl očištěn!" Mueller ve sněmovně USA rozcupoval Trumpa

Muellerův tým vliv Ruska na Trumpovu kampaň vyšetřoval 22 měsíců a dospěl k závěru, že Rusko do voleb v roce 2016 zasahovalo, avšak Trump ani nikdo jiný v USA s Rusy tajně nespolupracoval. Jednoznačně ale k závěru nedospěl v otázce, zda Trump bránil průchodu spravedlnosti.

"Prezident nebyl očištěn z činů, které údajně spáchal," sdělil Mueller ve slyšení přenášeném televizí. Přitakal tomu, že Trump může být obviněn, až odejde z úřadu.

Dnes se Mueller dostavil před právní výbor a výbor pro zpravodajské služby. Ve velmi stručných odpovědích potvrzoval údaje ze své zprávy, jejíž obsah byl zčásti zveřejněn na jaře. Řekl, že nenašel dostatek důkazů o Trumpově vině při spolčování s Rusy, a potvrdil rovněž, že prezident odmítl vypovídat před jeho týmem.

Padla také otázka týkající se údajného Muellerova zájmu stát se znovu ředitelem FBI. Tuto funkci zastával v letech 2001 až 2013 a Trump tvrdil, že v roce 2017 o ni měl zájem znovu, ale neprošel při interview. Schůzka Muellera s Trumpem na téma vedení FBI se konala den před Muellerovým jmenováním vyšetřovatelem v květnu 2017. Trump a republikáni mnoho měsíců tvrdili, že Muellera jako kandidáta do čela FBI Trump odmítl. Mueller dnes řekl, že při setkání nefiguroval jako zájemce o pozici. Trump v dnešním tweetu napsal, že doufá, že to Mueller neřekl pod přísahou.

"Jsou zprávy, že Mueller řekl, že se o funkci neucházel a nebyl na interview k této pozici (při němž byl odmítnut) den předtím, než by chybně jmenován zvláštním vyšetřovatelem. Doufám, že to neřekl pod přísahou, protože máme mnoho svědků tohoto interview včetně viceprezidenta USA," tweetoval Trump. Mluvčí viceprezidenta Mika Pence agentuře AP řekla, že viceprezident "byl v Oválné pracovně, když byl Mueller na rozhovoru o obsazení místa ředitele FBI v květnu 2017". Podle CNN byl Mueller k rozhovoru pozván, aby poskytl názor k výběru nového šéfa FBI.

Mueller se odmítl odchýlit od dikce své zprávy a k dotazu, zda se ho Trump snažil coby vyšetřovatele odvolat kvůli tomu, že prověřoval možnost, že prezident bránil spravedlnosti, řekl, že tak je to uvedeno ve zprávě, za kterou si stojí.

Podle stanice CNN Mueller po dvou hodinách výslechu odkázal tazatele na svou zprávu 28krát. Analytici listu The New York Times, kteří se ke slyšení vyjadřují, dospěli k závěru, že Mueller zatím neposkytl nic, co ny již dříve nebylo známo, a že se poslanci od něj nic nového nedověděli. Každý z přítomných členů právního výboru měl na debatu s Muellerem pět minut, takže dotazy často padaly velmi rychle a stručné byly i odpovědi.

Mueller obsah zprávy shrnul do třech bodů - ruská vláda zasahovala do amerických voleb; nedospělo se k závěru, že členové Trumpovy kampaně v tom s ruskou vládou spolupracovali; důraz se kladl na objasnění pokusů vyšetřování bránit. "Nakonec jsme dospěli k závěru, že nerozhodneme, zda prezident spáchal zločin," sdělil Mueller.

Jak napsala agentura Reuters, demokraté doufají, že Muellerova výpověď před kamerami ve Sněmovně oslabí Trumpovu šanci na znovuzvolení. Republikáni prezidenta brání a demokraty za předvolání Muellera kritizují.

So Democrats and others can illegally fabricate a crime, try pinning it on a very innocent President, and when he fights back against this illegal and treasonous attack on our Country, they call It Obstruction? Wrong! Why didn’t Robert Mueller investigate the investigators?