USA propustily odsouzeného tureckého bankéře Atillu, hned mu volal Erdogan

Bývalý zástupce ředitele turecké státní banky Halkbank Hakan Atilla byl v USA loni uznán vinným mimo jiné z bankovního podvodu a spiknutí s cílem porušit zákon o amerických sankcích. Odsouzen byl ke 32 měsícům, ač prokuratura žádala trest 15 let vězení. Se započtením vazby si za mřížemi odseděl 28 měsíců.

Proti Atillovi svědčil turecko-íránský obchodník Reza Zarrab, který se z obviněného stal klíčovým svědkem procesu. Vypověděl mimo jiné, že turecký prezident Erdogan věděl, že Turecko navzdory americkým sankcím obchoduje s Íránem, a z tehdejší pozice premiéra to schválil. Zarrab byl původně v USA také obviněn a za porušování sankcí, praní špinavých peněz a podvod mu hrozilo několik desítek let vězení. On ale přistoupil na dohodu, stal se z něj svědek a obvinění vůči němu byla posléze zrušena.

Osmačtyřicetiletého Atillu dnes na istanbulském letišti přivítali kromě rodičů, manželky a syna i ministři financí a dopravy Berat Albayrak a Mehmet Cahit Turhan. Podle deníku Hürriyet ho po příjezdu telefonicky uvítal ve vlasti i prezident Erdogan.

V kauze figurovalo původně devět obviněných, včetně tureckého exiministra hospodářství Zafera Caglayana a bývalého šéfa banky Halkbank Süleymana Aslana. Jako jediný byl ale nakonec v USA souzen Atilla.

Zarrab u americkéhou soudu mimo jiné vypověděl, že zaplatil Caglayanovi v letech 2012 až 2013 asi 50 milionů dolarů (přes miliardu korun). Peníze mu dal jako úplatky za to, že zatlačil na šéfa v bance Halkbank, aby Zarrabovi otevřel tajný bankovní účet. Přes něj měly jít obchodní transakce výměny ropy za zlato s Íránem, čímž se porušovalo americké embargo na Írán.