Ministerstvo USA odbylo Kongres, obvinění Barra a Rosse se řešit nebude

Sněmovna reprezentantů se rozhodla pohnat ministry Barra a Rosse k zodpovědnosti minulý týden, už tehdy ale bylo jasné, že se jedná o ryze symbolický krok, neboť výkonem tohoto kroku bylo pověřeno ministerstvo spravedlnosti, které Barr řídí. Americká média obvinění ministrů z pohrdání Kongresem označila za součást politického boje opozičních demokratů s prezidentem Donaldem Trumpem.

Náměstek ministra spravedlnosti Jeffrey Rosen demokratické předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové zaslal ve středu dopis, ve kterém uvedl, že reakce ministrů Barra a Rosse na předvolání do Kongresu "nezakládá skutkovou podstatu trestného činu".

Důvodem konfliktu je sporný dotaz na státní občanství, který chtěl Trumpův kabinet zařadit do sčítacích formulářů. Nejvyšší soud vládní záměr zablokoval a Trump se nakonec snahy zahrnout do dotazníků otázku o státním občanství vzdal. Zakázal zároveň Barrovi a Rossovi, aby o metodice sčítání obyvatel se sněmovním výborem pro dohled a reformu jednali.

Vláda má ústavní povinnost provést sčítání všech osob žijících na území Spojených států, tedy i migrantů a osob bez práva pobytu, každých deset let. Citlivou otázku o občanství, zařazenou do dotazníků naposledy v roce 1950, mnozí v USA vnímají jako zásah do osobních práv, stejně jako dotazy na rasu nebo národnost.