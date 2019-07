Guvernér Portorika padl. Sprostě urážel ženy, opozici a sexuální menšiny

Funkce se 40letý Rosselló hodlá vzdát k 2. srpnu. Podle agentury AP je prvním guvernérem v moderních dějinách tohoto nezačleněného území Spojených států, který se vzdal úřadu. Rossellóa by měla na začátku srpna ve funkci nahradit dosavadní ministryně spravedlnosti Wanda Vázquezová Garcedová.

The moment the protesters have been waiting for. The #RircardoRossello era is over. #puertoRico #sanjuan #RickyRenuncia pic.twitter.com/1aOMc7rDOe