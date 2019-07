Zvrhlý finančník Esptein nalezen zraněný. Incident ve věznici je záhadou, množí se spekulace

Vyšetřovatelé se podle deníku New York Post domnívají, že Epstein si mohl zranění způsobit záměrně, aby se dostal z vazby, kterou mu soud nedovolil na kauci opustit. Rovněž je ale možné, že se pokusil o sebevraždu, nebo mu ublížil jiný vězeň, dodal New York Post. O motivu sebevraždy řekl jistý činitel také televizi NBC, další zdroj ale upozornil, že zranění nevypadala vážně, proto to mohl být trik, aby se dostal do nemocnice.

Podle NBC již vyšetřovatelé vyslechli uvězněného bývalého policistu Nicholase Tartaglioneho, který se zodpovídá ze čtyřnásobné vraždy s drogovým pozadím a který je zařazen ve stejném oddělení s Epsteinem. Právní zástupce Tartaglioneho ale tvrdí, že jeho klient nic neviděl a Epsteina se ani nedotkl, naopak s ním dobře vycházel.

Zdravotní stav Epsteina není znám. Podle New York Post ho ostraha nalezla na zemi v polobezvědomí. Další média uvádějí, že nebyl při vědomí a že byl v tváři zmodralý.

Epstein, který se vedle Trumpa přátelil mimo jiné s někdejším demokratickým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem, byl zadržen počátkem měsíce po příletu z Francie. Magnát, který všechna obvinění odmítá, byl už v roce 2008 v rámci dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Odpykal si z nich 13 měsíců s tím, že mohl ve dne pracovat ve své kanceláři a ve věznici jen přespávat. Floridským prokurátorem byl Alexander Acosta, který v Trumpově vládě zastával funkci ministra práce, ale v reakci na Epsteinův případ tento měsíc rezignoval.

Photos of #Epstein sex slave from Yugoslavia, Nada Marcinkova, pictured with Epstein's chief Lolita Express pilot for 3 decades, Larry Visoski. Also, Larry Visoski in 2016 with Trump's top White House adviser, Kellyanne Conway. The walls are closing in. @KellyannePolls pic.twitter.com/EADZQUAEpL