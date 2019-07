USA a Guatemala podepsaly dohodu, tvrdě dopadne na uprchlíky

Spojené státy s Guatemalou o migrační dohodě vyjednávaly několik měsíců. Trump dokonce Guatemale hrozil zavedením cel, pokud se nakonec nedohodnou. Dnes prezident na adresu této země řekl, že má "nyní ve Spojených státech přítele místo toho, aby měla ve Spojených státech nepřítele".

Today, President Trump announced a safe third country agreement with Guatemala that will put human smugglers out of business and provide safety for legitimate asylum seekers. pic.twitter.com/ENAifXfvRz