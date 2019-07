Průlomový verdikt: Na mexickou zeď lze použít peníze Pentagonu. Trump jásá

Soudci nejvyššího soudu poměrem pěti ku čtyřem hlasům zvrátili květnové rozhodnutí kalifornského federálního soudu, který zakázal Trumpově vládě začít stavět hraniční zeď z peněz schválených Kongresem pro Pentagon. Trumpova administrativa se proti verdiktu kalifornského soudu odvolala, u odvolacího soudu však neuspěla. Nyní se nejvyšší soud přiklonil na její stranu.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!