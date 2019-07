Trump zaútočil na černošského kongresmana: Je brutální surovec. Reakce přišla záhy

"Kongresman Elijah Cummings je brutální surovec, když křičí a řve na skvělé muže a ženy z pohraniční stráže kvůli podmínkám na jižní hranici, i když ve skutečnosti je jeho baltimorský obvod MNOHEM HORŠÍ a mnohem nebezpečnější. Jeho obvod je považován za nejhorší v USA," napsal dnes americký prezident v prvním ze série tweetů.

Jižní hranice Spojených států je podle něj "čistá, výkonná a dobře spravovaná, jen velmi plná". Obvod demokratického člena Sněmovny reprezentantů označil za "nechutný binec zamořený krysami a hlodavci".

Elijah Cummings spends all of his time trying to hurt innocent people through “Oversight.” He does NOTHING for his very poor, very dangerous and very badly run district! Take a look.... #BlacksForTrump2020 https://t.co/seNVESZUht