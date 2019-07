Všemocní ruští hackeři, všemocný Putin? Profesor poukázal na zásadní problém

Překřičení experti

Mnozí z těch, kteří měli co k Muellerovu vyšetřování říct - akademici zbývající se Ruskem, politologové specializující se na volby a nezávislí bezpečnostní analytici - prakticky celou debatu přenechali politikům, kritizuje profesor. Vysvětluje, že před zveřejněním Muellerovy zprávy tak dominovaly dva hlasy.

První představovali "skutečně přesvědčení", kteří se snažili spojit i sebemenší důkazy v konspiraci obřích rozměrů, jejíž kořeny sahají až do roku 1987, uvádí Frye. Zdůrazňuje, že Muellerova zpráva sice přinesla drtivý popis ruských zásahů podporovaných Trumpovým týmem, ale zároveň neprokázala mnoho tvrzení, které tento tábor předkládal.

Druhý, mnohem slabší hlas patřil "skutečným skeptikům", kteří zlehčovali míru ruského vměšování do předvolební kampaně v USA, poukazuje odborník. V té souvislosti cituje druhou větu Muellerovy zprávy, která jasně říká, že "ruská vláda zasahovala do prezidentských voleb v roce 2016 rozsáhlým a systematickým způsobem".

Chybnost obou hlasů považuje politolog za běžný projev vyhroceného stranického boje v USA. "Hlubším selháním je mlčení expertní komunity, která nedokázala odpovídat na těžké otázky skutečně přesvědčených i skutečných skeptiků," píše Frye. Dodává, že až na několik výjimek byli experti překřičeni.

Akademici zabývající se Ruskem mohli čelit obecnému líčení ruské politiky coby show jednoho muže, deklaruje profesor. Vysvětluje, že moc ruského prezidenta Vladimira Putina je sice velká, ale neumožňuje mu samostatně plánovat a realizovat operace s cílem ovlivnit veřejné mínění v zahraničí.

Putin musí předávat část pravomocí a dohledu nad takovými operacemi zkorumpovaným byrokratům, nedisciplinovaným hackerům a tajným žoldákům, kteří mají vlastní zájmy a zdroje, poukazuje odborník. Doplňuje, že Putin také neudržuje blízké vztahy s každým byznysmenem v Rusku a pokud chceme pochopit, proč a jak Kreml vede hackerské operace v jiných zemích, experti na Rusko by měli poskytnout lepší obraz o tom, jak se v Moskvě skutečně dělá a realizuje politika

Vyvracení mýtů

Experti na volby se zase mohli vyjádřit k dopadu sociálních sítí na výsledek hlasování, konstatuje Frye. Připomíná, že většina akademických studií tvrdí, že sociální sítě mají mnohem menší vliv na volební účast a změnu voličských preferencí, než si běžní lidé myslí.

Volební experti, z nichž většina zastává přinejlepším skeptický postoj k dopadu ruských sociálních sítí na americké prezidentské volby v roce 2016, měli podle politologa tlačit na ty, kteří věří, že bez ruského úsilí by Donald Trump za svou protikandidátkou Hillary Clintonovou výrazně zaostal, aby předložili důkazy. "To není zlehčování závažnosti ruských snah podrýt prezidentský volby v roce 2016, ale je to výzva k většímu posouzení dopadu tohoto úsilí Kremlu," píše Frye.

Bezpečnostní analytici zase měli nabídnout klíčový kontext, který by umožnil realističtěji posoudit cíle a schopnosti Moskvy, tvrdí profesor. Soudí, že krom přiznání důvtipu ruským hackerům měli analytici vyvracet jejich časté líčení coby všemocné síly.

"Koneckonců, nizozemská vláda sledovala ruské hackery rok, aniž by se prozradila, a USA pochytaly útočníky na vedení Demokratické strany velmi rychle," pokračuje odborník. Zdůrazňuje, že nejde o zlehčování schopností Kremlu působit chaos v kyberprostoru, ale vyvracení mýtu o všemocných ruských tajných službách.

Experti především měli prezentovat střízlivou skepsi, žádat důkazy, uvádět na pravou míru to, co můžeme a naopak nemůžeme vědět, míní politolog. Vysvětluje, že jde o nejlepší způsob, jak mohou akademici zasahovat do politických otázek, avšak podobná slova se v komentářích před zveřejněním Meullerovy zprávy příliš neobjevovala.

Média pochopitelně neprahnou po jemných nuancích, na které mohou experti v podobných diskuzích poukazovat, ale zajímají se o co nejvyhrocenější politické názory, které zvyšují čtenost, přiznává profesor. Varuje, že takový přístup je ovšem rezignací na zodpovědnost a pokud chtějí akademici a nezávislí experti ovlivňovat politickou diskuzi, musejí najít způsob, jak prosadit svůj hlas v okolním rámusu.

"Nejde o výsadní problém Muellerovy zprávy a ruským zásahům do voleb. Ve skutečnosti se týká těch nejdůležitějších diskuzí dneška," zdůrazňuje Frye. Doufá, že v souvislosti s výpovědí vyšetřovatele Roberta Muellera v americkém Kongresu si experti a akademici povedou lépe.