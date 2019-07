Je Trump rasista? Strhla se nová slovní přestřelka, prezident se hádá s Pelosiovou

Trump v sobotu označil Cummingse za brutálního surovce, který by se měl místo kritiky práce pohraniční stráže věnovat péči o svůj volební obvod v Baltimoru. Kongresman totiž minulý týden kritizoval ministra vnitřní bezpečnosti Kevina McAleenana kvůli podmínkám, jaké panují v uprchlických centrech na jižní hranici Spojených států.

Prezident na adresu Cummingse rovněž napsal, že "vydojil Baltimore do poslední kapky" a že veřejnosti začíná docházet, jak špatnou práci odvádí. Baltimore je průmyslové město s 620.000 obyvatel, z nichž mírnou většinu tvoří černoši. Město se dlouhodobě potýká s vysokou kriminalitou, připomněla agentura AFP.

Cummings se proti prezidentovým výpadům ohradil a zastala se ho také Pelosiová. "My všichni odmítáme rasistické útoky proti němu a podporujeme jeho neochvějnou schopnost vést," uvedla rodačka z Baltimoru Pelosiová.

"Vysvětlete, prosím, někdo Nancy Pelosiové, kterou nedávno lidé z její strany nazvali rasistkou, že není nic špatného předložit zcela evidentní fakta, že kongresman Elijah Cummings odvádí ve svém obvodě a ve městě Baltimore bídnou práci. Jen se podívejte, fakta hovoří jasněji než slova!" napsal Trump.

.@RepCummings is a champion in the Congress and the country for civil rights and economic justice, a beloved leader in Baltimore, and deeply valued colleague. We all reject racist attacks against him and support his steadfast leadership. #ElijahCummingsIsAPatriot https://t.co/2LG8AuQrHh