Kdo bude novým guvernérem Portorika? Ostrov se dostal do politické šlamastyky

"Opakuji, že nemám zájem o funkci guvernérky," napsala na twitteru dosavadní portorická ministryně spravedlnosti Wanda Vázquezová Garcedová. Vyjádřila zároveň naději, že guvernér Rosselló do pátku, kdy na svou funkci rezignuje, jmenuje nového ministra zahraničí.

Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado. — Lcda Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) July 28, 2019

Šéf diplomacie je podle portorické ústavy zástupcem guvernéra, a měl by jej tak v případě potřeby ve funkci nahradit. Dosavadní ministr zahraničí Luis Rivera Marín, ale stejně jako Rosselló a řada dalších vysoce postavených portorických činitelů oznámil kvůli skandálu kolem uniklých konverzací, že na post rezignuje.

Pokud Rosselló nového ministra zahraničí nejmenuje, měl by se stát novým guvernérem ministr financí. Tím je ovšem Francisco Parés, kterému je 31 let, a na výkon funkce guvernéra je tak příliš mladý. Řada by tak byla na ministrovi školství, který je ve funkci teprve od dubna. Jeho předchůdkyně čelí obvinění z korupce.

Čtyřicetiletý guvernér Rosselló svůj odchod z funkce oznámil pod tlakem masových demonstrací, z nichž na tu největší v pondělí do ulic hlavního města San Juanu přišlo až půl milionu lidí. Na protestech lidé požadovali mimo jiné i odchod Vázquezové Garcedové z čela ministerstva spravedlnosti. V pondělí se má uskutečnit nová demonstrace, která měla být původně namířená právě proti šéfce resortu spravedlnosti.

Hněv obyvatel Portorika vyvolala uniklá konverzace guvernéra a jeho spolupracovníků, ve které urážel ženy, opozici, sexuální menšiny, ale i oběti hurikánu Maria z roku 2017. Například na adresu starostky San Juanu Carmen Yulínové Rosselló uvedl, že by ji nechal zastřelit. Se svými kolegy se mimo jiné posmíval homosexualitě portorického zpěváka Rickyho Martina a newyorskou političku portorického původu Melissu Markovou-Viveritoovou označil za šlapku.

Na demonstrace proti guvernérovi ale obyvatele ostrovní země, která se chce stát plnohodnotným státem USA, přivedla i nespokojenost s všudypřítomnou korupcí a špatnou hospodářskou situací. Předloni předlužené Portoriko vyhlásilo platební neschopnost a požádalo o ochranu před věřiteli.