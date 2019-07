Šéf tajných služeb USA chce odstoupit, často se dostal do křížku s Trumpem

Trump měl v minulosti s Coatsem několik sporů, které se týkaly ruského vměšování do amerických voleb. Například před rokem Trump po summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách prohlásil, že Moskva k ovlivňování voleb neměla žádný důvod a že Putin veškerá obvinění popřel.

🚨😨Dan Coats Expected to Step Down as Director of National Intelligence. #Coats is the last adult in Trump WH. As DNI he’s been focused on #Russia’s threat to US national security. A threat Trump & GOP refuse to address, seeing it as a path to re-election https://t.co/SBLeTEMX24