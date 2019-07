„Začal na dětském hřišti.“ Svědci popisují řádění střelce na česnekovém festivalu

Mark Mendoza řekl deníku San Jose Mercury News, že střelba začala v blízkosti dětského hřiště. „Bylo zde spousta dětí, střelec byl vedle dětského hřiště,“ uvedl.

Se svou rodinou, s kterou si užíval na festivalu piknik, začal prchat. Jeho 12 letou sestřenici zasáhla kulka do nohy. „Viděli jsme díru v noze a (jak) brečí,“ sdělil Mendoza reportérům.

Během úprku si jejího zranění nevšimli, protože běžela zcela normálně. „Pravděpodobně to byl jen adrenalin, protože se chtěla dostat z této situace,“ myslí si svědek řádění střelce. Toho popsal jako muže nosícího taktickou vestu, maskovací kalhoty a klobouk.

Třináctiletá Evenny Reyesová popsala pro tentýž deník, že nejdříve výstřely považovala za zvuk ohňostroje, poté však uviděla zraněného muže. „Zrovna jsme odcházeli, když jsme uviděli chlapa se šátkem omotaným okolo nohy, protože ho postřelili… Na zemi bylo zraněné malé dítě. Lidé házeli stoly a lámali ploty, aby se dostali ven,“ uvedla.

Za ohňostroj považoval zprvu střelbu i Lex De La Herman. Stanici CNN řekl, že jakmile si lidé uvědomili, co se se děje, začali křičet a běhat. De La Herran viděl, jak davy lidí v panice skáčou přes ploty. „Byl to úplný chaos,“ popisuje muž, kterého zasáhl šrapnel do hlavy.

Podle dalšího svědka, Petera Winzella, začala střelba v 17.30 místního času, u hlavního podia. Viděl, jak se kapela schovala pod pódium. „Kulky se strefovaly do podia, zatímco oni se skrývali pod ním,“ popsal situaci Winzell. Slyšel asi 20-25 výstřelů útočníka. „„Viděl jsem ho přibližně na jednu sekundu, střílel s úmyslem zasáhnout lidi,“ uvedl svědek.

Jeho slova potvrzuje samotná kapela. „Byli jsem půlce (koncertu), když jsme zaslechli tři bouchnutí na levé straně pódia,“ popsal Christian Swain z kapely TinMan stanici dění na festivalu. „Náhle to začalo být jasné. Utekli jsme z pódia. Plazili jsme se pod ním. Leželi jsme dole, skryti a byli jsme zticha, dokud policie nepřijela.“

Podle Miquity Priceové byly na festivalu stovky lidí „kteří si jen užívali den.“ Když uslyšela střelbu, uprchla a ukryla se. Viděla, že žena, která běžela vedle ní, byla zastřelena.

„Je to jeden z nejstrašnějších pocitů,“ uvedla Priceová. „Myslím si, že to všechno je (jen) jako noční můra. Nemyslím si, že to je skutečné.“

Další svědci popisují paniku, která se na festivalu odehrála. Jeden muž při úprku ztratil sandál. Další si zapomněl mobil, měl však strach se pro něj vrátit.

Podle šéfa místní policie Scota Smitheeho se útočník do areálu pronikl tak ,že prostřihnul plot. Používal „nějakou útočnou pušku“. Policie má podezření, že měl komplice. Policie útočníka zastřelila. Jeho motiv není znám.

Řádění pachatele má tři oběti, mezi nimi šestiletého chlapce. Dalších 15 lidí je zraněno, někteří velmi vážně.

Gilroy leží sto třicet kilometrů jihovýchodně od San Francisca a žije v něm padesát tisíc obyvatel. Festival česneku je akcí známou po celých Spojených státech. Neděle byla třetím a posledním dnem letošního čtyřicátého ročníku, kterého se účastnilo na sto tisíc návštěvníků. Vstup se zbraní na místo konání je zapovězen.