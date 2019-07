USA přitvrzují vůči imigrantům, ministr zrušil další podmínku pro udělení azylu

Barr, který má z titulu své funkce pravomoci zvrátit verdikty imigračních soudů, změnu obhajuje tím, že příbuzenské vztahy neutváření sociální skupinu. Dosud v USA platilo, že azyl bylo možné získat, pokud žadatel prokázal, že mu hrozí stíhání kvůli rase, vyznání, národnosti, politickému přesvědčení či příslušnosti k určité sociální skupině. A do sociálních skupin byla řazena i rodina.

Imagine spending the remainder of your professional career enacting Donald Trump's cruel agenda.#Barr seems eager to do it. What kind of person is he? https://t.co/bpIrC5owbP