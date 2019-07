Černošští poslanci ve Virginii se bouří, hodlají bojkotovat návštěvu Trumpa

Oslavy jsou pojaty jako vzdání pocty zákonodárnému sboru, který je označován za kolébku americké demokracie. Založen byl 30. července 1619 v Jamestownu, který tehdy sloužil jako správní sídlo anglické kolonie. Zde se legislativní sbor scházel do roku 1699, kdy byl přestěhován do Williamsburgu a nakonec v roce 1780 do Richmondu, který je metropolí Virginie.

Trump podle organizátorů na dnešním setkání přednese projev, což se ale nelíbí místním černošským zákonodárcům.

"Připomínka zrození tohoto národa a jeho demokracie bude pošpiněna účastí prezidenta, který nepřestává s ponižujícími komentáři na adresu představitelů menšin, zastává politiku, která poškozuje přehlížené komunity, a používá rasistickou a xenofobní rétoriku," uvedl klub virginských černošských zákonodárců.

Trump v uplynulých týdnech vynesl na adresu demokratických zákonodárkyň s přistěhovaleckými kořeny řadu výroků, které byly označeny za rasistické. Vyzval je mimo jiné, aby se vrátily do zemí svého původu, pokud se jim v USA nelíbí, ačkoli většina z nich se v USA narodila.

Nově také kritizoval černošského demokratického kongresmana Elijaha Cummingse, jehož volební obvod v Baltimoru Trump označil za nechutný a zamořený krysami a dalšími hlodavci. I tento komentář demokratičtí zákonodárci označili za rasistický.