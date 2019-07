V USA útočila hackerka, zveřejnila osobní údaje milionů klientů Capital One

Hackerka informace nezákonně získané mezi 12. a 17. červencem zveřejnila na otevřené softwarové platformě GitHub. Jeden z jejích uživatelů o úniku dat informoval společnost Capital One. Orgány činné v trestním řízení dokázaly ženu vystopovat, protože její příspěvek obsahoval i její jméno. Firma se o úniku dozvěděla 19. července.

Thompsonová získala přístup k datům, protože firewall webové aplikace společnosti byl chybně nastaven, uvedla prokuratura.

BREAKING: Capital One says data breach has “affected approximately 100M individuals in the United States & approximately 6M in Canada” but “no credit card account numbers or log-in credentials were“ taken and “99% of Social Security numbers” weren’t stolen https://t.co/vpyWbVRRy9