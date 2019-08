Hodlají USA s Íránem válčit, nebo jednat? Uvalení sankcí na Zarífa vyvolalo rozruch

Nikdo z americké administrativy zatím nevyjasnil, zda USA hodlají Zarífovi bránit v cestách i do institucí OSN sídlících v USA. Sankcemi proti němu hrozil Bílý dům už v červnu a Zaríf při svém nedávném pobytu v USA poskytl několik rozhovorů a nad těmito dohady se pousmál.

Americkému ministru zahraničí Mikeovi Pompeovi se to podle newyorského listu nelíbilo, protože prohlásil, že Zaríf zneužívá podmínky víza, které ho omezovalo jen na pohyb ve třech budovách OSN a na kontakty související s agendou OSN.

Zaríf cestuje na jednání OSN do USA často a podle NYT tam šikovně brání postoj Teheránu. Při minulé návštěvě řekl, že USA musejí jadernou dohodu z roku 2015 dodržovat z čestných důvodů, protože žádná mezinárodní organizace nedospěla k závěru, že ji Írán porušuje.

Zaríf je schopen vyjadřovat se hovorovou angličtinou a vtipně jí komentovat americkou politickou scénu. V Teheránu mu to škodí a jeho kritici mu přezdívají Zaríf Američan. Pode nich Zaríf dohodou z roku 2015 prodal Teherán a nechal se napálit svým tehdejším americkým protějškem Johnem Kerrym.

Americká administrativa podle NYT ztratila se Zarífem trpělivost, protože podle ní nemá pravomoc činit důležitá rozhodnutí. Zaríf byl ale dost vlivný, když dokázal v roce 2015 prosadil dohodu u vůdce ajatolláha Alího Chameneího, který jí moc nakloněn nebyl.

Recently, President @realDonaldTrump sanctioned Iran’s Supreme Leader, who enriched himself at the expense of the Iranian people. Today, the U.S. designated his chief apologist @JZarif. He’s just as complicit in the regime’s outlaw behavior as the rest of @khamenei_ir’s mafia. pic.twitter.com/XhDdqR6rik